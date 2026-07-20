تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بـ إطسا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا برئاسة جمال العوامي، حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والعوائق من شوارع المدينة والوحدات القروية التابعة للمركز.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال؛ تنفيذ حملات للنظافة العامة ورفع الأتربة من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وري وزراعة الأشجار، وذلك بمناطق التأمينات، وإدارة الري، ومساكن أبوحامد، ومساكن السوداني، وكوبري الصهريج، وشوارع عمر بن الخطاب، وبحر عروس، وأبو بكر الصديق، كما شملت منطقة كوبري الصوافنة، وميدان السوداني، ومنطقة المدارس، وشارع محرم، وأمام المعهد الديني بدفنو، ومناطق الموقف والسوق والشونية.

وفى قرية الحجر، تم رفع القمامة من نقاط التجميع، حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الطرق، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإنارة عامة.

كما تضمنت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات والعوائق بالشوارع والميادين، وإعادة الانضباط للمظهر العام، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري للقرى.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين كفاءة الطرق بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.