قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
حكم تجاوز الميقات دون إحرام في الحج والعمرة.. لجنة الفتوى توضح
جوارديولا بين المجد والوداع.. أسابيع حاسمة قد تعيد رسم خريطة مسيرته التدريبية.. هل تكون إيطاليا البوابة القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

اقتصادية وسريعة .. طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن

ريهام قدري

يعد طاجن لسان العصفور من الاطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين البساطة والمذاق الغني، حيث يتميز بقوامه الناعم ونكهته الدافئة التي تناسب جميع افراد الاسرة. 

ويمكن تحضيره بطرق متعددة سواء باللحم او الدجاج أو حتى بالخضروات، مما يجعله خيارا مثاليا لوجبة متكاملة وسريعة التحضير، خاصة عند طهيه في الفرن ليكتسب طعما مميزا وقشرة ذهبية لذيذة.

المكونات:

2 كوب لسان العصفور
2 ملعقة كبيرة زبدة او سمن
1 بصلة متوسطة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 كوب مرق دجاج او لحم
1 كوب صلصة طماطم
ملح وفلفل اسود حسب الرغبة
رشة سكر اختيارية
بهارات حسب الرغبة مثل القرفة او الحبهان
قطع لحم او دجاج حسب الرغبة

الطريقة: في مقلاة على النار تذاب الزبدة ثم يضاف لسان العصفور ويقلب حتى يكتسب لونا ذهبيا خفيفا.
يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ثم يضاف الثوم ويقلب قليلا.
تضاف صلصة الطماطم والمرق والتوابل ويترك الخليط حتى يغلي.
يضاف لسان العصفور ويقلب جيدا ثم ينقل الخليط الى طاجن فرن.
تضاف قطع اللحم او الدجاج حسب الرغبة.
يدخل الطاجن الى فرن متوسط الحرارة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى يتشرب السائل ويحمر الوجه.

نصائح: يمكن اضافة جبن على الوجه قبل ادخاله الفرن للحصول على مذاق غني.
يمكن اضافة قليل من الحليب او الكريمة للحصول على قوام كريمي.
يمكن اضافة خضروات مثل البازلاء والجزر حسب الرغبة.

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
مي عمر
اسماء أبو اليزيد
