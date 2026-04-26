اقتصادية وسريعة .. طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن

يعد طاجن لسان العصفور من الاطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين البساطة والمذاق الغني، حيث يتميز بقوامه الناعم ونكهته الدافئة التي تناسب جميع افراد الاسرة.

ويمكن تحضيره بطرق متعددة سواء باللحم او الدجاج أو حتى بالخضروات، مما يجعله خيارا مثاليا لوجبة متكاملة وسريعة التحضير، خاصة عند طهيه في الفرن ليكتسب طعما مميزا وقشرة ذهبية لذيذة.

المكونات:

2 كوب لسان العصفور

2 ملعقة كبيرة زبدة او سمن

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب مرق دجاج او لحم

1 كوب صلصة طماطم

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

رشة سكر اختيارية

بهارات حسب الرغبة مثل القرفة او الحبهان

قطع لحم او دجاج حسب الرغبة

الطريقة: في مقلاة على النار تذاب الزبدة ثم يضاف لسان العصفور ويقلب حتى يكتسب لونا ذهبيا خفيفا.

يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ثم يضاف الثوم ويقلب قليلا.

تضاف صلصة الطماطم والمرق والتوابل ويترك الخليط حتى يغلي.

يضاف لسان العصفور ويقلب جيدا ثم ينقل الخليط الى طاجن فرن.

تضاف قطع اللحم او الدجاج حسب الرغبة.

يدخل الطاجن الى فرن متوسط الحرارة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى يتشرب السائل ويحمر الوجه.

نصائح: يمكن اضافة جبن على الوجه قبل ادخاله الفرن للحصول على مذاق غني.

يمكن اضافة قليل من الحليب او الكريمة للحصول على قوام كريمي.

يمكن اضافة خضروات مثل البازلاء والجزر حسب الرغبة.