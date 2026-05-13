قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم.. الحديد مستقر وارتفاع طفيف في الأسمنت
عقب ارتفاعه أمس.. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
انكسار الحرارة يضرب المحافظات.. وتحذير عاجل لسكان الصعيد
3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي
أستراليا تنضم إلى مهمة بريطانية فرنسية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إسرائيل تحتجز مسئولًا أمميًا رفيعًا في مطار «بن جوريون» بسبب زيارة سابقة إلى غزة
وسط تصاعد التوترات البحرية.. بريطانيا تعلن مشاركة مسيّرات ومقاتلات وسفن حربية لتأمين مضيق هرمز
حمادة عبداللطيف: أشجّع الأهلي في البطولات القارية.. والزمالك يحتاج للتوازن أمام اتحاد العاصمة
فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق
تقرير رسمي يكشف تفاصيل فيروس هانتا… كيف ينتقل وما مدى خطورته؟
الصين تؤكد استمرار دعم الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وسط تحركات إقليمية للوساطة
مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم دمج طواف الإفاضة والوداع وتأخيره لآخر مكث الحاج بمكة..الإفتاء توضح

الطواف
الطواف

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تيسير شرعي جديد يتعلق بمناسك الحج. 

وأكدت الدار في منشورها أنه يجوز شرعًا للحاج تأخير طواف الإفاضة حتى اللحظات الأخيرة من إقامته في مكة المكرمة ليقوم مقام طواف الوداع. 

وأوضحت الفتوى أن قيام الحاج بالسعي بعد هذا الطواف لا يقدح في صحته ولا يمنع من كونه مجزيًا عن طواف الوداع المأمور به قبل مغادرة الأراضي المقدسة.

وأشارت الدار إلى أن هذه الفتوى تستند إلى الأصول الفقهية وما أقره الفقهاء من التيسير على ضيوف الرحمن ورفع الحرج عنهم في أداء المناسك، حيث أجاز السادة المالكية والحنابلة الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنية واحدة. 

ويهدف هذا التوجه الشرعي إلى تخفيف الزحام الشديد حول الكعبة المشرفة وتسهيل الإجراءات على كبار السن والمرضى ومن يرغب في استثمار وقته في العبادة قبل الرحيل.

وشددت دار الإفتاء على أن هذا الجمع لا يؤثر على صحة الحج ويعد مبرئًا للذمة بإذن الله تعالى. 

وتأتي هذه التوضيحات ضمن دور دار الإفتاء في نشر الوعي الفقهي الصحيح وتبصير الحجاج بالرخص الشرعية المعتبرة التي تضمن لهم أداء الفريضة بطمأنينة ويسر.

 ودعت الدار الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والحرص على جوهر العبادة مع الاستفادة من هذه السعة الفقهية التي تراعي أحوال الناس واختلاف قدراتهم.

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

 قال الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الطواف حول الكعبة المشرفة يحمل دلالات روحية وفلسفية عميقة، تتجاوز كونه حركة عبادية إلى كونه رمزًا للتجدد والبدء من جديد مع الله تعالى.

وبين خلال تصريح له، أن الطواف يتم عكس اتجاه عقارب الساعة، وكأن الإنسان يعيد ترتيب داخله ويبدأ صفحة جديدة، منوها أن بعض المتأملين في الفلسفة الإسلامية يرون في ذلك معنى رمزيًا لمحو ما مضى من أخطاء وذنوب، والعودة إلى “نقطة الصفر” الروحية في حياة الإنسان.

وأشار الى أن الطواف لو أُدِّي في الاتجاه المعاكس لكان فيه مشقة وعدم انسجام مع حركة الجسد، بينما في اتجاهه الحالي يأتي في منتهى السهولة والانسيابية، وهو ما يعكس حكمة إلهية في انسجام العبادة مع فطرة الإنسان.

ولفت الى أن هذا المعنى يتعزز عند استحضار أن الحاج يترك دنياه خلفه، فيطوف حول بيت الله وكأنه يعلن بداية جديدة خالصة لله، لا مكان فيها لأثقال الماضي أو تعلقات النفس.

وأشار إلى ان بعض المعاني الواردة في فضل الحج والعمرة تشير إلى عظيم الأجر لمن خرج قاصدًا بيت الله الحرام بنية صادقة، مؤكدًا أن الأصل في هذه الرحلة هو الإخلاص والتجرد من شواغل الدنيا والناس.

مشددا على أن من أعظم دروس الحج أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، بل يتجرد من حوله وقوته، ويستحضر دائمًا قوله تعالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأن التوفيق كله من عند الله وحده.

دار الإفتاء طواف الإفاضة طواف الوداع مناسك الحج المذهب المالكي المذهب الحنبلي فتاوى الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

الزمالك

لاعب الزمالك يفتح باب بيراميدز.. وخطة انتقال حر تتحرك

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

ترشيحاتنا

صحه دمياط

صحة دمياط: 930 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

طفرة تنموية وخدمية وسكنية بزهور بورسعيد

حي زهور بورسعيد يرتدي ثوب التنمية الشاملة .. طفرة في تطوير المناطق السكنية | صور

تحركات عمل متكاملة لمديريات بورسعيد الخدمية لضبط الأسواق وتعزيز الرعاية الصحية

تحركات عمل مُتكاملة لمديريات بورسعيد الخدمية لضبط الأسواق وتعزيز الرعاية الصحية | صور

بالصور

طريقة عمل كيكة الذرة «البسيسة» الهشة .. بمكونات بسيطة وطعم زمان

طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)

بعد ظهور إصابات على السفينة السياحية.. سباق علمي عاجل لتطوير أول لقاح ضد فيروس هانتا القاتل

محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل

يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي

دراسة تُثير الجدل : تناول الزنجبيل قد يُعزّز الرغبة الجنسية لدى النساء

لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟

فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد