الإفتاء توضح حكم ذبح الفدية في الحج ومكان وزمان إخراجها

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن المختار للفتوى بشأن مكان وزمان ذبح الفدية الواجبة على الحاج.

وأوضحت الدار أنه لا حرج شرعًا على الحاج في ذبح الفدية الواجبة عليه نتيجة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج في موطنه الأصلي أو في الحرم المكي.

وأكدت الفتوى أن هذا الجواز يمتد ليشمل إخراجها في زمن الحج أو في أي وقت آخر طوال العام دون تقيد بزمان محدد.

وأشارت الدار إلى أن هذا الرأي الفقهي يستند إلى ما ذهب إليه السادة المالكية الذين أجازوا ذبح فدية الأذى أو ترك الواجب في أي مكان وزمان.

وذكرت الدار أن الأصل في هذه الفدية هو جبر النقص الذي قد يطرأ على العبادة مع مراعاة مصلحة الفقراء والمساكين في أي مكان.

وشددت دار الإفتاء على أن التيسير في مكان النحر لا ينفي وجوب إخراجها لمستحقيها من الفقراء لضمان قبول العمل وصحة المناسك.

وتأتي هذه الفتوى ضمن سلسلة الإرشادات التي تقدمها الدار ل حجاج بيت الله الحرام لضمان أداء الفريضة على أكمل وجه ووفق الضوابط الشرعية المعتبرة.

ودعت الدار الحجاج إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على تمام النسك مع الاستفادة من الرخص الشرعية التي أقرتها المذاهب الفقهية المعتمدة.

هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

في سياق آخر قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بعد نصف ليلة النح.ر للقادر وغير القادر على حد سواء.

واستدلت الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النح.ر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود.