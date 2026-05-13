هددته بالانتـ.حار لإجباره على الاستمرار.. اعترافات صادمة لزوج البلوجر دنيا فؤاد

كشفت تحقيقات قضية البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة إعلاميًا بـ"محاربة السرطان"، عن تفاصيل جديدة ومثيرة في أقوال زوجها، بعد مواجهته باتهامات تتعلق بالنصب الإلكتروني، وجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان.

وأكد زوج البلوجر، خلال التحقيقات، أنه لم يكن شريكًا في إدارة صفحات التبرعات أو تلقي الأموال من المتابعين، نافياً بشكل قاطع حصوله على أي مبالغ مالية من المتبرعين، مشددًا على أن زوجته كانت تتولى كافة التفاصيل المتعلقة بالنشر والتواصل مع المتابعين بمفردها.

وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق، أنه لم يكن يرافق زوجته إلى المستشفيات بصورة مستمرة بسبب ارتباطه بعمله والتزاماته اليومية، مضيفًا أن معرفته بحقيقة مرضها كانت مقتصرة على ما كانت تخبره به وما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاناتها مع مرض "الكانسر".

وأضاف في أقواله أن زوجته أقنعته بفكرة طلب التبرعات من المتابعين بسبب سوء الأحوال المعيشية وارتفاع تكاليف العلاج، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود شبهة تضليل أو خداع للمواطنين.

وكشف الزوج عن مفاجأة جديدة خلال التحقيقات، حيث أشار إلى أنه بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم زوجته بادعاء المرض، واجهها بالأمر وطلب منها التوقف، إلا أنها – بحسب أقواله – هددته بالانتحار حال تخليه عنها أو إفصاحه عن حقيقة ما يجري، ما دفعه للصمت والاستمرار معها خوفًا من تنفيذ تهديدها.

وتواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسماعيلية الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص التحويلات المالية والمنشورات المتداولة، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.