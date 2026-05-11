تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تجديد حبس زوج البلوجر دنيا فؤاد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار القضية المتداولة بشأن التبرعات والبلاغات المقدمة ضده.

وكانت النيابة قد واجهت المتهم بعدد من التحريات والأقوال، وطلبت استكمال الفحص الفني للمتعلقات المالية والحسابات البنكية محل الشبهات، للوقوف على حقيقة ما نُسب إليه من وقائع.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع لأقوال الشهود وفحص المستندات المقدمة من جميع الأطراف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرار النهائي في القضية.

وتأتي قرارات التجديد في إطار استكمال التحقيقات الجارية، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية خلال الأيام الأخيرة.