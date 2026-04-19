بإطلالة جريئة ومثيرة.. إيمان العاصي تلفت أنظار متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت إيمان العاصي، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وتفاعل بعض المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات كالتالي: "جمالك يا قمر، الحلوة، أجمل واحدة، أحلى إيمان، العسل كله".



تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “انفصال”، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويتكون العمل من 12 حلقة.

ويأتي المسلسل بتوقيع المؤلفة نجلاء الحديني، في تعاون متجدد مع إيمان العاصي بعد النجاح الذي جمعهما في مسلسل “برغم القانون”، بينما يتولى إخراج العمل المخرج حسام حامد، الذي لفت الأنظار مؤخرًا من خلال مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، والذي حقق تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.