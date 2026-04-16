إيمان العاصي بطلة مسلسل انفصال من 12 حلقة والعرض على إحدى المنصات

تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسمًا مؤقتًا هو "انفصال"، على أن يتم تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة. والعمل مكوّن من 12 حلقة، وإنتاج شركة سينرجي، وإشراف على الانتاج عمرو مرسي ومنتج الفني مصطفى الغزولي.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل "برغم القانون"، ويتولى إخراج العمل حسام حامد، الذي قدّم العام الماضي مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، وحقق من صدى جماهيريا كبيراً.

أعمال إيمان العاصي

وتستكمل إيمان العاصي خطواتها في تقديم البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية، بعدما خاضت التجربة للمرة الأولى في مسلسل "برغم القانون" الذي تم عرضه فى سبتمبر من عام 2026، ثم عادت وقدمت ثاني بطولاتها في مسلسل "قسمة العدل" الذي تم عرضه فى شهر يناير الماضي، وحقق العملين نجاحاً جماهيرياً لافتاً وقت عرضهما.

مسلسل قسمة العدل شارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كلُ من: خاد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، تقى حسام، سمر علام، أحمد عثمان، محمود السراج، محمد يونس دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

دارت أحداث مسلسل قسمة العدل حول عائلة مكونة من 4 أشقاء تعيش حياة مستقرة، ومع انفصال الابنة الوحيدة وتعنت زوجها بتجريدها من حقوقها، يشعر الأب الذي يمتلك وكالة قماش فى الأزهر، بقلق تجاه ابنته وطفلتَيها، فيقرر تقسيم ثروته في حياته ويعطى الابنة مثل باقى اخوتها الذكور ليثير قراره غضب أحد الأبناء الذي كان يخطط للسيطرة على الوكالة باعتباره يعمل بها مع والده وأخوته بعيدين عنها