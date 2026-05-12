ترامب: اتصالات مع مسؤولين إيرانيين ونثق في تخليهم عن جهود بناء سلاح نووي

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب :" واثق من أن إيران ستتخلى عن أي جهد لبناء سلاح نووي.. ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق مع إيران".



وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث إن الولايات المتحدة تمتلك “خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر”، مؤكداً أن أولوية الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، في تصريحات تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من اتساع دائرة المواجهة في الشرق الأوسط.



وتأتي تصريحات هيغسيث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تطورات عسكرية وأمنية متسارعة، شملت تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية في عدد من مناطق التوتر، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالمياً.