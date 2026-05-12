رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يطالب باستراتيجية لتطوير المطارات المصرية وتعزيز خدمات "الترانزيت"

حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

دعا النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير المطارات المصرية والنهوض بصناعة الطيران بما يساهم في تعزيز وتنشيط السياحة المصرية،  داعيا إلى ضرورة تعزيز وزيادة خدمات الترانزيت في المطارات المصرية.

تطوير المطارات المصرية 

وقال الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي، إنه على الرغم من جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صناعة الطيران والنهوض بها بما يحقق توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني كمحور إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطوير المطارات المصرية وتأهيل البنية التحتية للمطارات مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتنشيط السياحة وتحقيق خطة جذب 30 مليون سائح، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات، إلا أن هناك ضرورة لوجود استراتيجية واضحة للتطوير لمتابعة مخرجاتها ونتائجها بصفة دورية في مختلف الوزارات المعنية.

رفع كفاءة شركات الطيران

وأكد أهمية وجود استراتيجية لهذا القطاع الحيوي لتطويره مع الاهتمام بالتوسع في إنشاء المطارات وتطويرها ورفع كفاءتها وفقا لأحدث المعايير العالمية، ورفع كفاءة شركات الطيران وتعظيم مواردها، وكذلك تطوير وتعزيز وزيادة خدمات الترانزيت، وخاصة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا عن طريق مصر، قائلا: ليس من المنطقي أن تكون عواصم دول مجاورة هى المستحوذة على هذا السوق الرائج والمتنامي خاصة مع توسط موقع مصر الجغرافي لقارات العالم.

وأكد أهمية تنمية وتأهيل العنصر البشري، وضرورة العمل على وقف كافة الممارسات السلبية بكافة مطارات مصر والتي تؤثر سلبا على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر.

ودعا إلى زيادة فاعلية مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في مجال الطيران، وأهمية تطوير البنية التحتية والصيانة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وضرورة الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مع أهمية التوسع في برامج تحفيز الطيران العارض "الشارتر"، خاصة في المطارات السياحية المصرية.

وشدد النائب حازم الجندي على أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الاستفادة من المجال الجوي المصري والتوسع في الخطوط الجوية بما يؤدي إلى دعم السياحة المصرية وزيادة أعداد السياحة الوافدة بجذب السائحين من أسواق دولية مختلفة والاستعداد لاستقبال الرحلات الدولية وزيادتها خاصة في ظل التوترات في المنطقة وتحول وجهات السفر من بعض الدول في المنطقة إلى مصر في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار.

واختتم حديثه: ولا شك أن خطوة إنشاء مطار سفنكس تعزز هذه المستهدفات وتخفف الضغط على مطار القاهرة الدولي.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
