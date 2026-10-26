المساج الحرام.. القبض على رجل وسيدة يديران وكر لممارسة الأعمال المنافية للأداب

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة بإدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى والزعم بالترويج لإجراء جلسات مساج وإستغلال ذلك كستار لتسهيل نشاطهم الإجرامى فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة نظير الحصول على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث العبور بالقليوبية ، وضُبط بحوزتهما ( جهاز لاب توب –5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

