"صحة الإسماعيلية" تغلق 3 منشآت طبية خاصة وتنذر 15 أخرى خلال حملة رقابية

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية 3 منشآت طبية مخالفة، ووجهت إنذارات إلى 15 منشأة أخرى لتلافي السلبيات المرصودة، وذلك في إطار حملة رقابية موسعة شملت المرور على 70 منشأة طبية خاصة بمختلف التخصصات.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى، في بيان صحفي، أن الحملة نُفذت برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، وشملت مستشفيات خاصة ومراكز للنساء والتوليد وجراحة العظام والعلاج الطبيعي، وعيادات للأسنان والقلب والرمد، ومعامل للتحاليل الطبية، إلى جانب عدد من المنشآت الطبية الأخرى.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم وجود ترخيص مكاني، ومخالفة اشتراطات العلاج الحر والتراخيص، إلى جانب مخالفات تتعلق بمكافحة العدوى وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.