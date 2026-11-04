هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع منة شلبي في فيلم «السلايف»: أجسّد شخصية فلاحة

كشفت النجمة هنا الزاهد عن كواليس تعاونها مع النجمة منة شلبي في فيلم «السلايف»، وذلك خلال تصريحات لموقع «صدى البلد»، حيث تحدثت عن تجربتها في العمل مع منة شلبي للمرة الأولى، معربة عن سعادتها بهذا التعاون، ومشيدة بشخصيتها على المستوى الإنساني.

وقالت هنا الزاهد عن منة شلبي: «منة شلبي لذيذة جدًا»، في إشارة إلى الأجواء الإيجابية التي تجمعهما خلال تصوير الفيلم، مؤكدة أن التجربة تحمل لها حالة خاصة، خاصة أن العمل يجمعهما في إطار اجتماعي كوميدي مختلف.

وأضافت هنا الزاهد أن أحداث الفيلم تدور حول شخصيتين تربطهما علاقة السِلفة، موضحة أن القصة تتميز بطابع اجتماعي خفيف ومواقف كوميدية متنوعة، وهو ما جذبها للمشاركة في العمل.

وعن طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث، أكدت هنا الزاهد أنها تجسد شخصية فلاحة.

تفاصيل فيلم السلايف

ويجمع فيلم «السلايف» الفنانة منة شلبي والفنانة هنا الزاهد في بطولة مشتركة، بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم ميشيل ميلاد وخالد كمال ورشدي الشامي وحنان سليمان.

والفيلم من إخراج أحمد الجندي، ويشارك في تأليفه أكرم مصطفى وسامح جمال وأحمد الجندي، بينما يتولى إنتاجه محمد رشيدي وأحمد الجنايني، في أول تعاون إنتاجي يجمع الأخير بزوجته الفنانة منة شلبي.

أحداث فيلم السلايف

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقة بين سلفتين تجسدهما منة شلبي وهنا الزاهد، حيث تشهد حياتهما العديد من المواقف والخلافات الطريفة، نتيجة اختلاف الطباع والشخصيات وطريقة تعامل كل منهما مع المواقف اليومية.

وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمفارقات الإنسانية، إذ تتحول التفاصيل البسيطة داخل الأسرة إلى مواقف ساخرة، تكشف طبيعة العلاقة بين الشخصيتين، وتضعهما في العديد من المواجهات الكوميدية.

ويستند الفيلم إلى معالجة مصرية لفكرة الفيلم التركي «حرب السلايف»، الذي عُرض عام 2020، وتناول قصة سلفتين تعيشان في منزل واحد، وتنشأ بينهما سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية، لتصبح العلاقة بينهما محور الأحداث.

ويترقب الجمهور تجربة هنا الزاهد ومنة شلبي في هذا العمل، خاصة مع اجتماعهما للمرة الأولى في بطولة مشتركة، إلى جانب اختلاف طبيعة الشخصيات التي تقدمانها، وهو ما يفتح الباب أمام تجربة كوميدية تحمل العديد من المفاجآت.