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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نضال الشافعي: أتمنى تجسيد الشخصيات الوطنية في عمل فني.. وأواصل تصوير مسلسل «عشماوي» | فيديو

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي
أوركيد سامي

في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، كشف الفنان نضال الشافعي عن عدد من طموحاته الفنية خلال الفترة المقبلة، معربًا عن رغبته في تقديم الشخصيات الوطنية وتجسيد نماذج مشرفة من تاريخ مصر من خلال عمل فني يليق بقيمتها ومكانتها، مؤكدًا أن تقديم هذه الشخصيات يمثل حلمًا يتمنى تحقيقه خلال مشواره الفني.

وأوضح نضال الشافعي أن تجسيد الشخصيات الوطنية يحمل مسؤولية فنية وإنسانية كبيرة، خاصة أن هذه الشخصيات تركت بصمات مؤثرة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن الدراما والفن يمتلكان قدرة كبيرة على توصيل الرسائل المهمة للأجيال الجديدة، وتعريف الجمهور بالنماذج التي تستحق أن تظل حاضرة في الذاكرة والوجدان.

وأضاف الشافعي أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل «عشماوي»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، الذي يجمعه بمجموعة متميزة من الفنانين وصناع الدراما.

وأعرب الفنان عن اعتزازه بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، مشيدًا بالتجربة والعمل معه، كما أكد سعادته بالوقوف أمام النجم محمد رمضان، إلى جانب جميع أفراد طاقم العمل، مشيرًا إلى أن أجواء التصوير يسودها التعاون والانسجام بين فريق العمل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التجربة الفنية.

وأكد نضال الشافعي أن التعاون بين الفنانين وفريق العمل يمثل عنصرًا مهمًا في خروج أي تجربة درامية بصورة مميزة، لافتًا إلى حرصه الدائم على تقديم أدواره بشكل مختلف، والعمل على تطوير أدواته الفنية من تجربة إلى أخرى.

ويحرص نضال الشافعي خلال مشواره الفني على التنوع في اختيار أدواره، وتقديم شخصيات مختلفة تتيح له إبراز قدراته التمثيلية، وهو ما جعله حاضرًا في عدد من التجارب الفنية التي تنوعت بين السينما والتليفزيون.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على تطلعه لتقديم أعمال فنية تحمل قيمة ومضمونًا، وتترك أثرًا لدى الجمهور، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة خطوات فنية جديدة تحقق طموحاته وتضيف إلى مشواره الفني.

https://youtube.com/shorts/5vPsWPsSKLU?si=NgibYSoA8bEK3wEO

الفنان نضال الشافعي اخبار الفن نجوم الفن

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