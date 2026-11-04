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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان طه خليفة يحصد جائزة THE BEST كأفضل ممثل عن «موت مُعلن» بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

الفنان طه خليفة
الفنان طه خليفة
أوركيد سامي

حصد الفنان طه خليفة جائزة THE BEST لأفضل ممثل عن دوره في العرض المسرحي «موت معلن»، الذي يُعرض على خشبة مسرح الفردوس، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

وجاء فوز طه خليفة بعد تصويت الجمهور الذي شاهد العرض، في إطار مبادرة THE BEST التي أطلقتها إدارة المهرجان لتكريم أفضل العناصر التمثيلية، ومنح الجمهور فرصة المشاركة في اختيار الممثلين والممثلات المتميزين في العروض المسرحية.

وتُمنح الجائزة بشكل يومي عقب انتهاء العروض، اعتمادًا على تصويت الجمهور من خلال آلية إلكترونية، بما يمنح المشاهدين دورًا مباشرًا في تقييم التجارب المسرحية واختيار أصحاب الأداء اللافت، بعيدًا عن اقتصار التقييم على لجان التحكيم فقط.

ويُعد فوز طه خليفة بالجائزة عن عرض «موت معلن» تقديرًا لتفاعله مع الجمهور وأدائه على خشبة المسرح، في تجربة تسعى إلى إبراز المواهب المسرحية وإتاحة مساحة أكبر أمام الفنانين للتواصل المباشر مع المشاهدين.

وتُقام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي برئاسة الدكتور أشرف زكي، والمخرج هشام عطوة نائبًا لرئيس المهرجان، والمخرج سامح بسيوني مديرًا للمهرجان، وتشهد مشاركة 60 عرضًا مسرحيًا على 6 مسارح مختلفة.

الفنان طه خليفة اخبار الفن نجوم الفن

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