جمال عبدالحميد: «الأهلي هيلعب بجدية في كأس عاصمة مصر عشان دي أقرب بطوله له السنة دي»

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يتعامل بجدية كبيرة مع منافسات بطولة كأس عاصمة مصر خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يسعى لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب.

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الأهلي يمنح البطولة أهمية خاصة، نظرًا لكونها أقرب فرصة متاحة أمامه لحصد بطولة خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفعه إلى خوض مبارياتها بتركيز وجدية، في محاولة لإنقاذ موسمه والخروج بلقب يرضي جماهيره.