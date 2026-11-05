أزمة نقص النحاس في الصين تتفاقم مع إقبال المشترين للحصول على المعدن الأحمر

تزايد إقبال مشتري النحاس في الصين للحصول على الإمدادات المادية من المعدن، وسط ارتفاع كبير في العلاوات السعرية للعقود الفورية، مع اشتداد نقص المعروض في أكبر سوق استهلاكية للنحاس في العالم.

وقفزت القيمة السعرية للنحاس خلال التعاملات الفورية في بورصة شنجهاي إلى 1900 يوان (285 دولاراً أمريكياً) للطن فوق أسعار العقود الآجلة أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2021، وفقاً لبيانات شركة "شنجهاي ميتالز ماركت"، الصينية المتخصصة في توفير البيانات والمعلومات والتحليلات المتعلقة بأسواق المعادن والسلع الصناعية، وفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج".

ويعكس هذا الارتفاع أحدث مؤشرات تزايد ندرة النحاس المكرر المتاح للتسليم الفوري، مع تأثير تخفيضات الإنتاج لدى المصاهر الصينية على الإمدادات.

وقال محللون إن النقص المستمر يرجع إلى تخفيضات الإنتاج في المصاهر المحلية، إلى جانب محدودية الإمدادات القادمة من الخارج، بما في ذلك أفريقيا وروسيا، وأضافوا أن المصانع والمصنعين أصبحوا يشترون النحاس وفقاً لاحتياجاتهم الفورية وبكميات محدودة.

وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على النحاس المكرر، ما دفع كميات ضخمة من المعدن إلى الولايات المتحدة، وأدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق الأخرى. غير أن وتيرة الارتفاع تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد المخاوف بشأن استدامة طفرة الإنفاق على مراكز البيانات، التي أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب على النحاس.

كما ظهرت أزمة نقص المعروض في سوق العقود الآجلة، حيث يتم تداول عقود النحاس في بورصة شنجهاي لتسليم ديسمبر بارتفع سعري يبلغ 880 دولاراً للطن مقارنة بعقود يناير، وهو أكبر فارق سعري من هذا النوع منذ عام 2022.

وفي الوقت نفسه، سجلت العلاوة السعرية للنحاس المستورد في ميناء يانجشان - أحد المراكز الرئيسية لاستيراد النحاس إلى الصين - أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو مؤشر آخر على قوة الطلب المحلي في البلاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.2% لتصل إلى 14044.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في وقت سابق اليوم، كما سجلت معظم المعادن الأساسية الأخرى مكاسب، إذ ارتفع الألومنيوم بنسبة 1.1%، بينما صعدت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 1.2% لتصل إلى 92.75 دولار للطن في سنغافورة.