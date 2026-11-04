الأعلى للإعلام يهنئ منى الحديدي وفاروق جويدة لفوزهما بجائزة التميز العربي

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بخالص التهنئة إلى الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، والكاتب الصحفي والشاعر الكبير فاروق جويدة، ومؤسسة الأهرام العريقة، وقناة القاهرة الإخبارية، بمناسبة فوزهم بجائزة التميز العربي، وذلك خلال فعاليات الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد المجلس أن هذا الفوز المستحق يعكس ما يتمتع به المكرّمون من مكانة مهنية وإبداعية رفيعة، وما قدموه من إسهامات متميزة في مجالات الإعلام والصحافة والثقافة والإبداع، كما يجسد تقديرًا عربيًا لدور المؤسسات الإعلامية العريقة في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز رسالته المهنية والمجتمعية.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بهذا التكريم العربي، متمنيًا للفائزين دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح والتميز، ومواصلة إسهاماتهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي والثقافي العربي.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو من تقدم بترشيح الأسماء والمؤسسات الفائزة لنيل جائزة التميز العربي، تقديرًا لما قدموه من إسهامات متميزة وإنجازات بارزة في مجالات الإعلام والصحافة والثقافة والإبداع.