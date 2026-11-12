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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يهزم نظيره التنزاني (2 – 0) ودياً

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز منتخب مصر، مواليد 2007، على نظيره التنزاني (2 – 0) في المواجهة التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيراته لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة في غانا العام المقبل.

المدافع إياد مدحت، أحرز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 48 من عمر اللقاء، الذي أداره الحكم عبد الكريم نصار، مستغلاً العرضية التي أرسلها زميله محمد عوض من ركلة ركنية، وأضاف البديل إسماعيل زعزع الهدف الثاني في الدقيقة 88.

الجدير بالذكر أن الموعد سيتجدد بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، يأمل خلاله وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، وبقية الجهاز الفني، تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، بعد أن توج بكأس تصفيات شمال أفريقيا، الشهر الماضي، في الإسماعيلية على حساب منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

منتخب مصر بطولة أفريقيا تحت 20 سنة بطولة أفريقيا غانا

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