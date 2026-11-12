منتخب الشباب يهزم نظيره التنزاني (2 – 0) ودياً

فاز منتخب مصر، مواليد 2007، على نظيره التنزاني (2 – 0) في المواجهة التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيراته لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة في غانا العام المقبل.

المدافع إياد مدحت، أحرز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 48 من عمر اللقاء، الذي أداره الحكم عبد الكريم نصار، مستغلاً العرضية التي أرسلها زميله محمد عوض من ركلة ركنية، وأضاف البديل إسماعيل زعزع الهدف الثاني في الدقيقة 88.

الجدير بالذكر أن الموعد سيتجدد بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، يأمل خلاله وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، وبقية الجهاز الفني، تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، بعد أن توج بكأس تصفيات شمال أفريقيا، الشهر الماضي، في الإسماعيلية على حساب منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.