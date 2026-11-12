متحدث الأوقاف: دولة التلاوة أصبح موعدًا ينتظره الجمهور سنويًا.. ويعيد إحياء ريادة المدرسة المصرية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج «دولة التلاوة» يمثل حالة مهمة لترسيخ معاني الجمال والريادة والفكر المستنير في الذاكرة المصرية، وإحياء الذائقة المصرية التي تتذوق كل ما هو جميل، وعلى رأسه فنون تلاوة القرآن الكريم والحناجر المصرية المتميزة.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية، إن البرنامج أصبح «حاجة بنتظرها من السنة للسنة»، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذه التجربة، وأن يكون تتويجها من خلال حفل ليلة القدر الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلما حدث في الموسم الأول، متمنيًا تكرار ذلك خلال الموسم الثاني.

وأضاف أن البرنامج يقدم معاني جميلة ويضيف عناصر جديدة إلى سجل الريادة المصرية في فنون التلاوة والترتيل والتجويد، مشيرًا إلى أن نجاحه يعكس مكانة المدرسة المصرية وأصواتها القرآنية المتميزة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن البرنامج يرتبط لدى الجمهور بأجواء شهر رمضان المبارك، ويسهم في إدخال الأسر المصرية في حالة من الأجواء الروحانية، من خلال متابعة المواهب القرآنية وفنون التلاوة.

ومن المقرر انطلاق الموسم الثاني من البرنامج غدًا، لاستكمال تجربة اكتشاف المواهب المصرية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول.