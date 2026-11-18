أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتعلق بتصرف عنصري مزعوم من قبل لاعب فلسطيني، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز الهند بنتيجة 4-1 ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.



وتأتي هذه الشكوى على خلفية واقعة حدثت خلال مباراة المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء، حيث قام لاعب فلسطيني -وفقاً لمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي- بتوجيه إشارة تجاه قائد المنتخب الهندي، دالالمون غانغتي، فُسرت على أنها تلميح بوجود رائحة كريهة.

وذكر الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيان نشره على منصة "إكس" أنه طلب من الاتحاد الآسيوي مراجعة الواقعة، وفحص لقطات المباراة المتاحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوائح المعمول بها.



وأضاف الاتحاد: "نحن نعتبر أي شكل من أشكال العنصرية أو السلوك التمييزي أمراً بالغ الخطورة؛ فمثل هذه التصرفات تتنافى مع القيم الجوهرية لكرة القدم، القائمة على الاحترام والمساواة واللعب النظيف والروح الرياضية".

رد فعل اللاعب الفلسطيني



من جانبه، نفى طه سويدان، لاعب خط وسط المنتخب الفلسطيني تحت 17 عاماً، وجود أي نية عنصرية، مشيراً إلى أنه توجه إلى غانغتي بعد المباراة لتوضيح تصرفه.



وقال سويدان في منشور عبر حسابه على "إنستجرام": "كانت الإشارة مجرد رد فعل عفوي ناتج عن شعوري بعدم الارتياح بسبب الرطوبة العالية في ماليزيا، وهي ظروف جوية لست معتاداً عليها".



وتابع: "أرفض العنصرية بكل أشكالها رفضاً قاطعاً، وأشعر بالأسف لأن تصرفاً عفوياً وبريئاً قد فُسر بهذا الشكل".



يُذكر أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الهندي، مما أبقاه في صدارة المجموعة الخامسة وقربه أكثر من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقرر إقامتها في أوزبكستان عام 2027.



وسيحسم المنتخب الهندي تأهله رسمياً إذا نجح في تجنب الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الماليزي (المضيف) يوم الجمعة.