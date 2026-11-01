بلال عطية يصنع ريمونتادا في إسبانيا ويقود شباب راسينج للفوز على ريال أفيليس

تألق بلال عطية، لاعب فريق شباب راسينج سانتاندير الإسباني، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مثير على حساب ريال أفيليس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري.

ونجح بلال عطية في صناعة هدفي فوز فريقه، بعدما شارك بديلًا خلال آخر 30 دقيقة من عمر المباراة، في وقت كان فيه راسينج سانتاندير متأخرًا بهدف دون رد.

وقدم اللاعب المصري أداءً مميزًا عقب نزوله إلى أرض الملعب، حيث ساهم في تغيير نتيجة اللقاء بصناعة هدف التعادل، قبل أن يصنع هدف الفوز، ليقود فريقه لقلب تأخره إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1.

ويواصل بلال عطية لفت الأنظار خلال تجربته الاحترافية في إسبانيا، في ظل سعيه لإثبات قدراته والحصول على فرص أكبر للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.