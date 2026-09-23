وائل رياض: لاعبو منتخب الشباب لديهم إصرار كبير على التأهل لأمم أفريقيا

عقد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ومحمد هيثم، قائد الفراعنة ولاعب راسينج سانتاندير الإسباني، حديثًا خلال معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا بهيئة قناة السويس في الإسماعيلية، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وأكد وائل رياض أن جميع أفراد المنتخب لديهم إصرار كبير على تحقيق الأهداف المحددة، مشددًا على رغبة اللاعبين في تقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية خلال منافسات التصفيات.

من جانبه، شدد محمد هيثم، قائد منتخب مصر للشباب، على أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق هدف التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا وجود حالة من الانسجام بين جميع عناصر المنتخب والجهاز الفني، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

ويستهل منتخب مصر للشباب مشواره في تصفيات شمال أفريقيا بمواجهة نظيره الليبي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.