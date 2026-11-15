اليابان تعتزم اقتراح إنشاء نسخة آسيوية من الوكالة الدولية للطاقة خلال قمة "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية"

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي طرح مقترح بإنشاء نسخة آسيوية من الوكالة الدولية للطاقة خلال قمة "مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية"، التي تعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا بعد غد / الثلاثاء /.

وتسعى اليابان، من خلال هذا المقترح الذي يهدف إلى التعاون في تخزين النفط استعدادا لأزمات الطاقة، إلى تعزيز سلاسل إمدادات الطاقة في آسيا، التي انكشفت هشاشتها في أعقاب الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، حسبما أوردت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية اليوم الأحد.

وستلعب اليابان دورا في إنشاء النسخة الآسيوية من الوكالة الدولية للطاقة، في حين سيتولى معهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، الذي يتخذ من العاصمة الإندونيسية جاكرتا مقرا له ويقوم بدراسة وبحث قضايا أمن الطاقة في المنطقة، مهام الأمانة العامة لهذا الإطار الجديد.

وسيساعد الإطار الإقليمي الجديد الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال تخزين النفط ووضع قواعد بشأن الإفراج عن احتياطيات النفط وتقاسمها في حالات الطوارئ.

وتضم القمة 11 عضوا هي اليابان، استراليا، بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام، وتشكل إطار تعاون إقليمي لتحقيق الحياد الكربوني.