من بين 290 معهدًا حول العالم.. معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ضمن أفضل 15 معهدًا يفوزون بجائزة الإنجازات المتميزة في التنمية عالية الجودة.

د. محمد سامي عبد الصادق: الجوائز الدولية الثلاث تعكس ريادة جامعة القاهرة في تعليم اللغات وتعزيز التبادل الثقافي، وتجسد عمق الشراكة الأكاديمية بين مصر والصين.

رئيس جامعة القاهرة: نعتز بالشراكة الممتدة مع جامعة بكين، ونعمل على تطوير برامج تعليم اللغة الصينية وتأهيل الكوادر المتخصصة بما يواكب تنامي العلاقات المصرية الصينية.

د. رحاب محمود: الجوائز تتويج لسنوات من العمل المؤسسي وتطوير المناهج وإعداد المعلمين، ونسعى إلى ترسيخ مكانة المعهد مركزًا إقليميًا متميزًا لتعليم اللغة الصينية واختباراتها الدولية.



أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حصول معهد كونفوشيوس بالجامعة على ثلاث جوائز دولية مرموقة، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للغة الصينية، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2026، في تقدير دولي جديد لمكانة المعهد وتميزه في تعليم اللغة الصينية وتطوير منظومة الاختبارات الدولية وإعداد الكوادر التدريسية المتخصصة.

وشملت الجوائز جائزة «الإنجازات المتميزة لمعاهد كونفوشيوس حول العالم في مجال التنمية عالية الجودة»، وجائزة «أفضل شريك لاختبارات كفاءة اللغة الصينية HSK»، إلى جانب تجديد حصول المعهد على لقب «مركز الاختبارات المتميز لشهادة تعليم اللغة الصينية الدولي CTC» للعام الثاني على التوالي.

وتكتسب جائزة الإنجازات المتميزة في التنمية عالية الجودة أهمية خاصة، باعتبارها الجائزة الأولى من نوعها التي تمنحها المؤسسة الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية، التابعة لوزارة التعليم الصينية، حيث تنافس عليها 290 معهدًا من مختلف أنحاء العالم، ولم يفز بها سوى 15 معهدًا، من بينها معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، الذي انفرد بالحصول عليها على مستوى مصر والدول العربية وشمال إفريقيا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن حصول معهد كونفوشيوس على هذه الجوائز الدولية الثلاث يمثل تقديرًا عالميًا لما حققته الجامعة من تقدم في تعليم اللغات الأجنبية وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي، ويعكس نجاح الشراكة الأكاديمية الممتدة بين جامعتي القاهرة وبكين، وما أثمرته من نموذج متميز للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التقدير الدولي يكتسب أهمية خاصة في ظل تنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تشهده من توسع في مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتعليمي، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على مواصلة تطوير برامج تعليم اللغة الصينية، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي والثقافي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللغوية والمعرفية اللازمة للتفاعل مع المتغيرات الدولية واحتياجات سوق العمل.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة إلى الدكتورة رحاب محمود، مديرة معهد كونفوشيوس، وجميع أعضاء فريق العمل بالمعهد، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا التميز الدولي، مؤكدًا أن الجامعة تدعم النماذج المؤسسية الناجحة التي تجمع بين جودة التعليم وكفاءة الإدارة والانفتاح على الخبرات الدولية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رحاب محمود، مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، عن اعتزازها بحصول المعهد على هذه الجوائز العالمية، مؤكدة أنها تمثل تتويجًا لمسيرة ممتدة من العمل المؤسسي والتطوير المستمر، وتعكس ما يحظى به المعهد من دعم ورعاية من قيادتي جامعتي القاهرة وبكين، إلى جانب الجهود المتواصلة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد.

وأوضحت الدكتورة رحاب محمود أن المعهد يتبنى رؤية متكاملة لتطوير تعليم اللغة الصينية، تقوم على أربعة مرتكزات رئيسية، هي إتقان التعليم، وتطبيق المعرفة، والاندماج في المجتمع المحلي، وتوسيع نطاق الانتشار، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تُترجم إلى برامج عملية تشمل تطوير المعايير التعليمية والمناهج والكتب الدراسية، وإعداد المعلمين ورفع كفاءتهم، وتوسيع فرص تعلم اللغة الصينية، وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافتين المصرية والصينية.

وأضافت مديرة المعهد أن حصوله على جائزة «أفضل شريك لاختبارات كفاءة اللغة الصينية HSK» يعكس مكانته بوصفه أحد المراكز الرئيسية لهذه الاختبارات في مصر، وخبرته الممتدة في تنظيمها وتطوير خدماتها، لافتة إلى اختيار المعهد عام 2024 أول مركز نموذجي عالمي لاختبارات HSK، فضلًا عن حصوله المتكرر على جوائز دولية في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة رحاب محمود إلى أن تجديد حصول المعهد على لقب «مركز الاختبارات المتميز لشهادة تعليم اللغة الصينية الدولي CTC» للعام الثاني على التوالي يؤكد كفاءته في تنظيم الاختبارات الدولية الخاصة بتأهيل معلمي اللغة الصينية، والتزامه بمعايير الجودة والدقة في إدارة الامتحانات وتقديم الخدمات للمتقدمين.

وأكدت أن المعهد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير برامجه التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق خدماته، وتعزيز دوره في إعداد الكوادر المؤهلة لتعليم اللغة الصينية، بما يرسخ مكانته مركزًا إقليميًا متميزًا في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يمثل إحدى ثمار التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعتي القاهرة وبكين، وقد أسهم على مدار سنوات في نشر تعليم اللغة الصينية في مصر، وإعداد المعلمين، وتنظيم الاختبارات الدولية، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين المصري والصيني، ليصبح نموذجًا ناجحًا للشراكات الجامعية الدولية التي تجمع بين التميز التعليمي والتفاعل المجتمعي والتبادل الحضاري.