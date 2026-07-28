طلب مفاجئ من مدرب الزمالك الجديد إلى إدارة النادي.. ماذا حدث؟

بدأ الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني المنتظر لنادي الزمالك، الاستعداد مبكرًا لمهمته مع الفريق، حيث وجه طلبا مفاجئا لإدارة الكرة بالنادي قبل توليه تدريب الفريق.

ويأتي طلب المدرب الصربي في إطار سعيه للتعرف على إمكانات اللاعبين ومستوياتهم الفنية، تمهيدًا لوضع خطته الخاصة للموسم المقبل، وتحديد احتياجات الفريق قبل بدء المنافسات الرسمية.

تفاصيل تعاقد الزمالك مع رازوفيتش

في سياق متصل، يترقب مسئولو الزمالك وصول المدرب الصربي فوك رازوفيتش إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الزمالك جميع تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربي، بعدما تم الاتفاق على بنود العقد بشكل نهائي، بما فى ذلك بعض التعديلات المتعلقة بالجوانب المالية وحوافز التتويج بالبطولات، ليصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مرتبطًا فقط بوصوله إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يخطر رازوفيتش إدارة الزمالك بموعد وصوله خلال الساعات المقبلة، من أجل استقباله وإنهاء الإجراءات النهائية، قبل الظهور الأول مع الفريق وقيادة التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة بين المدرب الصربي وإدارة الكرة لمناقشة ملف الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، واحتياجات الفريق الفنية، بما يضمن تجهيز الزمالك بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تطلع الجماهير إلى استعادة الفريق للمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

ماذا طلب مدرب الزمالك الجديد؟

طلب فوك رازوفيتش من إدارة الكرة، إعداد تقرير فني شامل عن جميع اللاعبين قبل وصوله إلى القاهرة، بهدف تكوين رؤية واضحة عن عناصر الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتعمل إدارة الكرة في الزمالك حاليًا على تجهيز مجموعة من تسجيلات مباريات الفريق خلال الموسم الماضي، لإرسالها إلى رازوفيتش، حتى يتمكن من متابعة أداء اللاعبين بصورة دقيقة، والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل القائمة الحالية، بما يساعده على اتخاذ قراراته الفنية بمجرد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

ولا تقتصر التحضيرات على مقاطع الفيديو فقط، إذ تقوم الإدارة أيضًا بإعداد ملف فني متكامل لكل لاعب، يتضمن عدد المشاركات، والدقائق التي خاضها، ومستواه الفني، إلى جانب تقييم شامل لأدائه طوال الموسم المنقضي.

ومن المنتظر أن يدرس المدرب هذه الملفات بعناية قبل بدء فترة الإعداد، لتكوين تصور أولي عن التشكيل الأساسي والعناصر التي يمكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما يسعى رازوفيتش إلى الاستفادة من هذه التقارير في حسم موقف عدد من اللاعبين، سواء بالإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق أو فتح الباب أمام رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الزمالك في الموسم الجديد.

وتأمل إدارة النادي أن تساعد هذه الخطوة المدرب الجديد على توفير الوقت، خاصة أن فترة الإعداد ستكون حاسمة في تجهيز الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب سرعة التعرف على إمكانات اللاعبين قبل بدء التدريبات الجماعية.