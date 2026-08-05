رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع عمداء الكليات لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب الجدد

عقد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا مع السادة عمداء الكليات، لمتابعة خطط استقبال الطلاب أثناء إجراءات التقديم والقبول، والوقوف على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والإدارية، بما يضمن تقديم تجربة جامعية متميزة للطلاب وأولياء الأمور منذ اليوم الأول.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع ضرورة تضافر جهود جميع الكليات والإدارات المعنية لتيسير إجراءات التقديم، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب، مع توفير فرق عمل داخل الكليات للإجابة عن الاستفسارات ومتابعة إجراءات القبول، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن وسائل سداد المصروفات الدراسية المعتمدة تتم حصريًا من خلال منصة الطالب الإلكترونية (MyU)، مؤكدًا أنه في حالة السداد عن طريق أحد البنوك، يشترط الحصول مسبقًا على إذن دفع مختوم ومعتمد من الجامعة، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان سلامة الإجراءات المالية.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد داخل العيادات بالحرم الجامعى، حيث تقرر بدء أعمال الكشف اعتبارًا من 22 أغسطس 2026 ولمدة 10 أيام، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للطالب حجز موعد الكشف الطبي عبر منصة الجامعة، مع تحديد مكان وموعد الكشف تلقائيًا سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية.

وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال الكشف الطبي ستتم بمشاركة 24 طبيبًا في مختلف التخصصات، من خلال 8 عيادات موزعة بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بحيث تضم كل عيادة 3 أطباء و2 من أعضاء هيئة التمريض، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات السكن الجامعي لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز 10 عمارات سكنية تضم 240 شقة، مع توفير عدة أنظمة للإقامة تناسب احتياجات الطلاب، تشمل:

1- غرفة بمروحة.

2- غرفة بمروحة مع وجبة.

3- غرفة مكيفة.

4- غرفة مكيفة مع وجبة.



كما ناقش المجلس خطة تشغيل وسائل النقل الجامعي، بما يسهم في تيسير انتقال الطلاب من وإلى الجامعة، حيث تم اعتماد سبعة خطوط للنقل تشمل:

ثلاثة خطوط داخلية: المنصورة – طلخا – سندوب.

أربعة خطوط خارجية: ميت غمر – المحلة الكبرى – دكرنس – المدينة الجامعية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض عمداء الكليات خطط كل كلية لاستقبال الطلاب الجدد، وآليات تنظيم إجراءات التقديم والقبول، والتجهيزات الخاصة بمقار استقبال الطلاب، مؤكدين جاهزية الكليات لتقديم الدعم الكامل للمتقدمين، بما يضمن إنجاز جميع الإجراءات بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن جامعة المنصورة الأهلية تواصل العمل وفق خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية وخدمية متطورة، تعتمد على التحول الرقمي وجودة الخدمات، بما يعكس رؤية الجامعة كإحدى جامعات الجيل الرابع، ويضمن تقديم تجربة جامعية متميزة تليق بطلابها