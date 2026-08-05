قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض
رئيس الوزراء: الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الأوضاع الإقليمية
«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
أفريكسيم بنك يتوقع استقرارا للاقتصاد الأفريقي عند 4.2% في 2026 وتخطيه للنمو العالمي في 2027
وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة
وزير الخارجية الفرنسي: لا إفلات من العقاب لمروجي الكراهية عبر الإنترنت
الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
هاني أبو ريدة يشهد جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر
ما حكم العمل في مجال مستحضرات التجميل؟.. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية
شرطة لندن تعتقل امرأة بعد حادث طعن في كوفنت جاردن.. والتحقيقات مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع عمداء الكليات لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب الجدد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد  الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا مع السادة عمداء الكليات، لمتابعة خطط استقبال الطلاب أثناء إجراءات التقديم والقبول، والوقوف على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والإدارية، بما يضمن تقديم تجربة جامعية متميزة للطلاب وأولياء الأمور منذ اليوم الأول.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع ضرورة تضافر جهود جميع الكليات والإدارات المعنية لتيسير إجراءات التقديم، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب، مع توفير فرق عمل داخل الكليات للإجابة عن الاستفسارات ومتابعة إجراءات القبول، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم.
وأشار  الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن وسائل سداد المصروفات الدراسية المعتمدة تتم حصريًا من خلال منصة الطالب الإلكترونية (MyU)، مؤكدًا أنه في حالة السداد عن طريق أحد البنوك، يشترط الحصول مسبقًا على إذن دفع مختوم ومعتمد من الجامعة، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان سلامة الإجراءات المالية.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد داخل العيادات بالحرم الجامعى، حيث تقرر بدء أعمال الكشف اعتبارًا من 22 أغسطس 2026 ولمدة 10 أيام، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للطالب حجز موعد الكشف الطبي عبر منصة الجامعة، مع تحديد مكان وموعد الكشف تلقائيًا سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية.
وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال الكشف الطبي ستتم بمشاركة 24 طبيبًا في مختلف التخصصات، من خلال 8 عيادات موزعة بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بحيث تضم كل عيادة 3 أطباء و2 من أعضاء هيئة التمريض، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات السكن الجامعي لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز 10 عمارات سكنية تضم 240 شقة، مع توفير عدة أنظمة للإقامة تناسب احتياجات الطلاب، تشمل:
1-    غرفة بمروحة. 
2-    غرفة بمروحة مع وجبة. 
3-    غرفة مكيفة. 
4-    غرفة مكيفة مع وجبة. 


كما ناقش المجلس خطة تشغيل وسائل النقل الجامعي، بما يسهم في تيسير انتقال الطلاب من وإلى الجامعة، حيث تم اعتماد سبعة خطوط للنقل تشمل:
ثلاثة خطوط داخلية: المنصورة – طلخا – سندوب. 
أربعة خطوط خارجية: ميت غمر – المحلة الكبرى – دكرنس – المدينة الجامعية. 
وفي ختام الاجتماع، استعرض  عمداء الكليات خطط كل كلية لاستقبال الطلاب الجدد، وآليات تنظيم إجراءات التقديم والقبول، والتجهيزات الخاصة بمقار استقبال الطلاب، مؤكدين جاهزية الكليات لتقديم الدعم الكامل للمتقدمين، بما يضمن إنجاز جميع الإجراءات بسهولة ويسر.
وأكد  الدكتور محمد عبد العظيم أن جامعة المنصورة الأهلية تواصل العمل وفق خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية وخدمية متطورة، تعتمد على التحول الرقمي وجودة الخدمات، بما يعكس رؤية الجامعة كإحدى جامعات الجيل الرابع، ويضمن تقديم تجربة جامعية متميزة تليق بطلابها

الدقهليه محافظه جامعه أهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

بورصة كينيا

بورصة كينيا تعتزم إطلاق أول صندوق مؤشرات متداول للذكاء الاصطناعي

...

301.1 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار.. إلى أين وصلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم؟

بالصور

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد