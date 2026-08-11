تداول 65 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن وصول وسفر بموانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 65000 طن بضائع عامة ومتنوعة و585 شاحنة و186 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الواردات شملت 5 سفن و5000 طن بضائع و336 شاحنة و134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و60000 طن بضائع و249 شاحنة و52 سيارة ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين" POSEIDON EXPRESS"، وأمل، بينما غادرت السفينة "NAZIA JAHAN" وعلى متنها 55 ألف فوسفات، متجهة إلى ماليزيا، وغادرت السفينة" Alcudia EXPRESS" .

كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و208 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، وسينا وآيلة.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1480 راكبا بموانيها.