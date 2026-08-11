خالد الغندور يشيد بمسيرة عبد الله السعيد: 41 سنة وما زال يصنع الفارق

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمسيرة الكروية الحافلة للنجم عبد الله السعيد، مؤكدا أن ما حققه اللاعب طوال مشواره يستحق كل التقدير والاحترام، خاصة مع استمراره في الملاعب حتى بلوغه 41 عاما.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:كل التقدير و الإحترام لقدرة عبد الله السعيد علي العطاء الكروي إلي ان وصل لسن ٤١ سنة و اعتقد حان الوقت لإعلان انهاء مشواره الكروي او اللعب مع نادي بلا ضغوطات كما يفعل معظم اللاعبين العالميين في هذا السن.



وكان قد كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب 3 عروض من أندية بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

عبدالله السعيد يتلقى 3 عروض من الدوري المصري



وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عبدالله السعيد تلقى 3 عروض من أندية بالدوري المصري، إلا أن اللاعب لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي أي نادٍ من الأندية الراغبة في ضمه طوال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ حتى الآن، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن عقد عبدالله السعيد جلسات مع بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة غير صحيح.



وأشار إلى أن النادي المصري البورسعيدي يأتي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع عبدالله السعيد، حيث توجد رغبة لدى مسؤولي النادي في ضم اللاعب والاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل.