طلع نصاب.. سقوط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الانترنت

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة.



أمكن تحديد وضبط مستخدم الحساب المشار إليه (معاق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإدارة الحساب المشار إليه للنصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة وإيهامهم على خلاف الحقيقة بقدرته على إرسالها لهم نظير تحويل مبالغ مالية له على محفظة مالية ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





