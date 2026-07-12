القبض على شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بالإسماعيلية بمقابل مادى.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب)، وضبط بحوزته (1505 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





