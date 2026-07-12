القبض على 6 أشخاص يديرون صفحة للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الجامعية بمقابل مادى.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عدة أشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الجامعية بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها 6 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبحوزتهم جهاز لاب توب و7 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، كما تم ضبط 2 محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”.

وبمواجهتهم اعترفوا بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق تقليد الشهادات بإستخدام برامج الذكاء الإصطناعى للتربح من عائد ذلك بشكل غير مشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.