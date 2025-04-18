بعد قرار البنك المركزي .. ما رسوم السحب والاستعلام من ATM وإنستاباي؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، زيادة ملحوظة في معدل البحث من قبل عملاء البنوك عن رسوم ماكينات الصراف الآلي ATM وحدود السحب اليومي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي،قامت بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد أن تم تثبيت السعر لسبع مرات متتالية.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة

في اجتماعها الثاني لهذا العام، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25% و26% و25.5% على التوالي.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة السحب والإقراض في السوق المصرفية.

حدود السحب اليومي من البنوك

وفقًا للقرارات الأخيرة، قام البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.

كما تم زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بدلًا من 20 ألفًا، وذلك بهدف تقديم المزيد من السهولة للعملاء في تعاملاتهم المالية.

حدود السحب من إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق "إنستاباي"، حيث يتيح لهم السحب من الحساب البنكي المسجل على التطبيق.

ويختلف الحد الأقصى للسحب من التطبيق، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات اليومية يصل إلى 120 ألف جنيه.

رسوم إنستاباي الجديدة

أطلق تطبيق إنستاباي، منذ 1 أبريل 2025، رسوم جديدة لتحويل الأموال على شبكة المدفوعات اللحظية، حيث حددت الشركة رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية.

تشمل الرسوم على سبيل المثال:

لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.

بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.

بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.

علاوة على ذلك، تمكنت الشركة أيضًا من تقديم 10 عمليات استعلام عن الرصيد شهريًا مجانًا، مع فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

رسوم السحب والاستعلام من ATM

تختلف الرسوم المرتبطة بالسحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينة لأخرى ومن بنك لآخر.

على سبيل المثال، رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري تبلغ 3 جنيهات، بينما في بنك الإمارات دبي الوطني تصل إلى جنيهان. أما بالنسبة لبنك HSBC، فخدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية.