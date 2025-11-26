وزير الخارجية: ندعم الحلول السياسية والسلمية لأنه لا توجد حلول عسكرية في لبنان |فيديو

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّ مصر لن تألو جهدًا في العمل على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة ودعم الجيش اللبناني ودفع الحلول السياسية والسلمية لأنه لا يوجد حلول عسكرية.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان، أنّ لبنان تعرض لمآسي كثيرة ولمخاطر واعتداءات كثيرة: "إن شاء الله دائمًا يعني يبقى لبنان مستقرًا ومزدهرًا، وأي جهد مطلوب منا سيتم بذله بلا تردد وبتوجيه مباشر من فخامة الرئيس حتى نجنب لبنان مخاطر أي تصعيد محتمل".

وتابع: "نبذل كل الجهد ونجري كل الاتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية ونوظف كل شبكة الاتصالات التي لدينا، ولدى الدولة المصرية للعمل على خفض التصعيد وتجنيب لبنان أي مخاطر للتصعيد".

وأكد: "نتحرك في كل الملفات، ولدينا الملف الفلسطيني والسوداني الليبي واللبناني واليمني والسوري، وكلها ملفات لا نملك رفاهية تجاهلها أو نتقاعس عن التحرك فيها، وإنما نتحرك بشكل ممنهج ومنتظم ومتزامن لأن الهدف واحد وهو دفع الحلول السياسية ولا يوجد أي حل عسكري لأي من هذه الأزمات، ولا بد من دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ولا يمكن موازاتها بأي من التنظيمات أو الفاعلين من غير الدول".