توصيل الأوراق الرسمية خلال 48 ساعة وخطط لميكنة 70% من خدمات النيابة بحلول 2026

كشف المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن توصيل الأوراق الرسمية المطلوبة من خلال تطبيق أورنج مصر يتم بالتنسيق مع البريد المصري، وبنفس رسوم التوصيل المعمول بها في كافة أنحاء الجمهورية. وأكد أن الأوراق تصل إلى المواطن مختومة بختم النيابة العامة، بينما يتم إرسال نتائج الاستعلامات عبر رسائل الـSMS.



وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الأوراق المطلوبة يجري توصيلها خلال 48 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن 20% من خدمات استخراج المستندات من النيابة أصبحت تُقدّم إلكترونيًا بالفعل، وهو ما أسهم في تخفيف الضغط على مقار النيابات بنسبة مماثلة.



وأضاف أن النيابة العامة تستهدف الوصول إلى ميكنة 70% من خدماتها قبل نهاية عام 2026، مع متابعة مراحل الطلب إلكترونيًا عبر رسائل تُرسل للمواطن لتأكيد السداد واستكمال الإجراءات، حتى تسليم الأوراق من خلال البريد.



وأشار إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع الرقمي سيتم إطلاقهما خلال أشهر قليلة، لافتًا إلى أن المرأة—خاصة الوصية على القُصّر—هي من أكثر الفئات استفادة من هذه الخدمات.



ولفت إلى أنه تم تدريب موظفي النيابة العامة وأعضاء النيابة، إضافة إلى فرق خدمة عملاء أورنج، لضمان تقديم خدمات رقمية عالية الجودة.



