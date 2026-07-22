اليماحي: العالم العربي سوق واعدة.. ونسعى لشراكات اقتصادية مع بيلاروس

عقد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، اجتماعًا موسعًا مع قيادة بورصة السلع البيلاروسية العالمية، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية بيلاروس، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير التعاون التجاري بين بيلاروس والدول العربية، وآليات الاستفادة من البورصة كمنصة دولية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وانطلق اللقاء من رؤية البرلمان العربي الداعية إلى الانتقال من الحوار السياسي إلى بناء شراكات اقتصادية عملية ومستدامة.

وخلال الاجتماع، استمع وفد البرلمان العربي إلى عرض تفصيلي حول تجربة البورصة البيلاروسية العالمية، التي تعد إحدى أكبر منصات تداول السلع في المنطقة، حيث يبلغ حجم التداول السنوي نحو 11 مليار دولار، ويشارك فيها متعاملون من 84 دولة، من بينهم تسع دول عربية، وتسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق العربية.

واستعرضت قيادة البورصة دورها في تنظيم تجارة السلع، وتطوير منصات التداول الإلكتروني، ودعم سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أن العالم العربي يمثل أحد أكبر الأسواق الواعدة عالميًا، بما يمتلكه من قدرات استثمارية وموقع جغرافي استراتيجي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما تستهدف بناء سلاسل إمداد وشراكات طويلة الأجل بين المنتجين والمستوردين في جمهورية بيلاروس والدول العربية.

شراكات اقتصادية عملية ومستدامة

كما أكد "اليماحي" استعداد البرلمان العربي لدعم الجهود الرامية إلى التعريف بفرص البورصة داخل الدول العربية، وتشجيع غرف التجارة واتحادات رجال الأعمال العربية على الاستفادة من خدماتها، بما يسهم في تسهيل وصول الشركات العربية إلى السوق البيلاروسية وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، طرح رئيس البرلمان العربي عددًا من المبادرات العملية، منها تنظيم ندوات تعريفية باللغة العربية حول آليات التسجيل والتداول في البورصة، إلى جانب تخصيص "يوم تجاري عربي" داخل البورصة للتعريف بالأسواق العربية، بما يسهم في بناء شراكات مباشرة ومستدامة بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

كما ناقش الجانبان تشجيع الدول العربية وجمهورية بيلاروس على تنظيم منتدى أعمال عربي–بيلاروسي يجمع رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين من الجانبين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين جمهورية بيلاروس والدول العربية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية، بما يحول الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات حقيقية تحقق قيمة مضافة للطرفين.

كما شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء وفد البرلمان العربي، النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب الدكتور عبدالسلام نصية، والنائب مجحم الصقور، تناولوا خلالها عددًا من الرؤى والمقترحات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها بورصة السلع البيلاروسية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية بيلاروس والدول العربية.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة لدراسة المبادرات التي طُرحت خلال الاجتماع، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع حضور الشركات العربية في بورصة السلع البيلاروسية، بما يعزز مسار التعاون الاقتصادي العربي–البيلاروسي ويترجم الإرادة السياسية المشتركة إلى نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعوب العربية وشعب جمهورية بيلاروس.



https://youtu.be/YR4SRz2cHaM