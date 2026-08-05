الأهلي يفتتح مشواره في الدوري المصري بمواجهة الشرقية إنبي

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 عن مواجهة الأهلي لفريق الشرقية إنبي في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ويبدأ حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الشرقية إنبي، في افتتاح رحلة الدفاع عن لقب الدوري، وذلك بعد القرعة التي أُجريت اليوم الأربعاء لتحديد جدول مباريات المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا، على أن يُقام الموسم للعام الثالث على التوالي بنظام المرحلتين.

وتُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب، بينما تتنافس الفرق من المركز السابع حتى العشرين في المجموعة الثانية لتحديد الأندية الهابطة إلى دوري المحترفين.