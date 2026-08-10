بدون تصريح .. القبض على مالك ستوديو تصوير تليفزيونى بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيونى"بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، لتصوير برامج حوارية وإعلانية "مجولة المصدر" ،مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "غير مجازة رقابياً " داخل أستوديو بالمخالفة للقانون .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط

مالكه ، وبحوزته (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير – هارد ديسك محمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

