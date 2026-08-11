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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاعر عمرو حسن عن عدم الإعلان عن زواجه: فضلت الخصوصية احترامًا لزوجتي

الشاعر عمرو حسن عن زواجه
الشاعر عمرو حسن عن زواجه
علا محمد

أعلن الشاعر عمرو حسن عن زواجه الذي تم قبل أربعة أشهر، موضحاً أنه لم ينشر أي صور أو إعلانات للرغبة في الخصوصية واحتراماً لزوجته التي سبق لها الزواج ولديها ابن وبنت.

وقال عمرو حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : “عارف ان ماليش ولا صورة ليا مع مراتي وده لإني شايف صور جوازنا واخبارنا واحزاننا وافراحنا شيء مهم لينا لكنه غير مهم للعالم اطلاقا، بس انا نزلتها لسببين: الأول سؤال هو الفرح امتى ؟ واللي اجابته اني عملت فرحي من ٤ شهور بحضور مقربين وبدون حضور صحفي او اعلامي او اي فيديوهات وبدون تليفونات، الثاني هو الطرح الجانبي عن اني ما نزلتش صور لينا لعدم رغبتي الاعلان عن زواجي من سيده سبق لها الزواج وعندها ولد وبنت الله يحرسهم ويبارك لها فيهم، زوجتي الغالية ".

واضاف :"عبير انتي اعظم انجازاتي واهم شيء عملته ف الاربعين سنه اللي قربت منهم، فخور بيكي وبحب كل شيء فيكي، وربنا يسعد قلبك زي ما اسعدتيني باختيارك ليا وبوجودك جنبي، ".

وتابع :"مافيش رأي يهمني غير رأيك ولا شيء يعنيني الا انتي، ارجو من الجميع الدعاء لنا بالخير والبركه وربنا يسعد حضراتكم جميعا".

وختم :" وارجو كمان عدم انتظار اي شيء يخص حياتنا لانه تاني زي ماقولت مافيهاش اي شيء مهم او مبهر لأي حد ولاني فعلا مش عاوز ازعجها بشهرتي او اسببلها متابعه من عالم ينتابه الفضول ويتغذى على الناس وحياتهم، والسلام ختام”.

الشاعر عمرو حسن عمرو حسن الشاعر عمرو حسن عن زواجه عمرو حسن وزوجته

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