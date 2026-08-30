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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دراسة وإقامة وإعاشة مجانًا.. كيف تحصل على منحة علماء المستقبل؟

طلاب
طلاب

مع انطلاق موسم جديد من أحلام طلاب الثانوية العامة، تبرز منحة «علماء المستقبل» كفرصة استثنائية تفتح أبواب الجامعات الأهلية أمام المتفوقين، دون أن تقف الظروف المادية عائقًا أمام طموحاتهم، عبر دعم شامل يمتد من المصروفات الدراسية إلى الإقامة والإعاشة حتى التخرج.

وقال الدكتور شريف كشك هو مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، إن تفتح منحة «علماء المستقبل» أبوابها أمام الطلاب المتفوقين من الأسر المستحقة للدعم، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تعليمية متميزة وإعداد كوادر مؤهلة في التخصصات التي تمثل أولوية لاحتياجات سوق العمل والتنمية في مصر.

وتابع الدكتور شريف كشك هو مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، في لقاء عبر برنامج ستديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن باب التقدم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026-2027 بدأ اعتبارًا من السبت 29 أغسطس، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

واضاف أن المنحة تستهدف الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، إلى جانب الطلاب الذين سبق إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من جانب وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026، وذلك للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة.

وأوضح أن المنحة ممولة بالكامل، وتشمل المصروفات الدراسية، فضلًا عن تكاليف الإقامة والإعاشة طوال سنوات الدراسة وحتى التخرج، بشرط استمرار الطالب في استيفاء المتطلبات الأكاديمية والسلوكية المحددة للمنحة.

التقديم يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن المتفوقين دراسيًا

وأكد أن التقديم يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن المتفوقين دراسيًا، وحاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2025-2026، مع ضرورة تمتعه بحسن السير والسلوك وعدم صدور قرارات فصل أكاديمي أو تأديبي بحقه.

وأضاف أن المتقدم يجب أن يكون مستفيدًا من «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين جرى إعفاؤهم من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي السابق، إلى جانب ضرورة اجتياز اختبار القبول الذي يعقد بعد انتهاء مرحلة الترشيح الأولي.

وتابع أن الطالب لا يجوز له الجمع بين منحة «علماء المستقبل» وأي منحة أخرى ممولة من جهة أخرى في الوقت نفسه، كما يتعين عليه استيفاء المستندات المطلوبة والتوقيع على إقرار التقدم من جانب الطالب وولي الأمر.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة ضمن المنحة تشمل الطب، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والطب البيطري، والفنون التطبيقية، والفنون والتصميم، والزراعة، والسياحة والفنادق والآثار، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح بمختلف المحافظات.

وأضاف أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة للمنحة، باستخدام الرقم القومي للطالب كاسم مستخدم، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، مع التأكيد على استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تتضمن بيانات غير صحيحة.

وأوضح أن الطلاب يتم ترتيبهم إلكترونيًا وفقًا لمجموع الثانوية العامة، ثم اختيار المرشحين مبدئيًا طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، بحسب المحافظة التي تقع بها مدرسة الطالب، وفي حال عدم توافر التخصص المطلوب داخل المحافظة، يمكن التقدم إلى جامعة في أقرب محافظة أخرى.

وأكمل أنه عقب انتهاء الترشيح الأولي، يخضع الطلاب المرشحون لاختبار قبول، ويتم استكمال إجراءات الحصول على المنحة للطلاب الذين يجتازون الاختبار بنجاح.

وشدد على أن قبول الطالب يُلغى تلقائيًا حال ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة، وكذلك في حال عدم توجهه لأداء اختبار القبول في الموعد المحدد.

وقالت الوزارة إن استمرار الاستفادة من المنحة يرتبط بالتزام الطالب بالمستوى الأكاديمي المطلوب، موضحة أن المنحة قد تُلغى إذا انخفض المعدل الأكاديمي عن 3 أو ما يعادله بدءًا من السنة الدراسية الثانية، مع التزام الطالب برد قيمة المنحة وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضاف أن المنحة يمكن أن تُلغى أيضًا في حال انقطاع الطالب عن الدراسة دون الحصول على إذن أو وجود سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحقه، أو إدانته في مخالفة قانونية، فضلًا عن تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بهدف الحصول على المنحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن «علماء المستقبل» تأتي في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف دعم الطلاب المتفوقين من الفئات المستحقة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة تعليم جامعي متميز يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على تلبية احتياجات الدولة خلال السنوات المقبلة.

التعليم منحة علماء المستقبل البنك المركزي التعليم العالي

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