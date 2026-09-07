بعد موجة انتقادات.. أديداس تعتذر عن فضيحة «الحذاء الواحد» بمشاركة جندي إسرائيلي سابق

قدمت شركة أديداس اعتذارا بعد الجدل الذي أثارته حملة إعلانية بعنوان «الحذاء الواحد»، شارك فيها الرياضي الإسرائيلي شاليف بيتون، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي ومبتور الساق، بعدما تعرضت الشركة لانتقادات ودعوات لمقاطعة منتجاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، شارك بيتون في الترويج لخدمة تتيح للأشخاص الذين يعانون من اختلافات أو فقدان في الأطراف شراء حذاء واحد فقط بدلًا من زوج كامل، مقابل نصف السعر المعلن للزوج.

وفقد بيتون ساقه اليسرى في مايو 2021، بعد إصابته خلال خدمته في لواء ناحال بالجيش الإسرائيلي، أثناء عملية «حارس الجدران» التي شهدت مواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وشارك في الحملة إلى جانب بيتون 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة، بينما اقتصرت الإعلانات والملصقات المرتبطة بالحملة على متاجر أديداس داخل إسرائيل ولم تُستخدم خارجها.

وخلال الأيام الماضية، أثارت مشاركة بيتون جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعاد عدد من الشخصيات والناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية نشر صور الحملة، ومن بينهم الممثل الإسباني خافيير بارديم، لتظهر على إثر ذلك دعوات لمقاطعة منتجات الشركة.

وانتقد منتقدو الحملة اختيار جندي إسرائيلي سابق للمشاركة في حملة مرتبطة بمبتوري الأطراف، في ظل أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم في قطاع غزة جراء الحرب.

كما نشرت جهات وحسابات مؤيدة للفلسطينيين انتقادات للحملة ودعوات لمقاطعة أديداس، معتبرة أن اختيار بيتون أثار تساؤلات بشأن رسالة الحملة وسياقها.

من جانبه، قال بيتون إنه تعرض لما وصفه بـ«موجة جنونية من الكراهية»، مشيرًا إلى تلقيه عشرات الآلاف من المنشورات ومقاطع الفيديو والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مشاركته في الحملة.

ويأتي الجدل في وقت تسعى فيه أديداس إلى الترويج لخدمة «الحذاء الواحد»، التي تستهدف توفير خيار أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يحتاجون إلى حذاء واحد فقط بسبب اختلاف الأطراف أو فقدان أحدها.