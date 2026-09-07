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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جروسي يكشف سرا خطيرا.. نظام الأسد اقترب من صنع أسلحة نووية |تفاصيل صادمة

جروسي
جروسي
ناصر السيد

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، بأن حكومة الأسد في سوريا كانت تُشيّد مفاعلاً نووياً مُصمماً لإنتاج مواد انشطارية لاستخدامها المحتمل في صنع أسلحة نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن "تصميم" و"الخصائص التقنية" للمفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء في سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد "فعّالة للغاية في إنتاج مواد انشطارية يُمكن استخدامها مباشرةً في تصنيع أسلحة نووية"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف جروسي للصحفيين في اليوم الأول من الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة في فيينا: "بالطبع، لم يُعلن عن ذلك قط، بل نُفي دائماً، لذا، ومرة ​​أخرى، لا يُمكن الحكم على النوايا، لكن هذا كان مصدر قلق بالغ بشأن الانتشار النووي، وقد كان هذا العمل شاقاً".

كان يُعتقد أن سوريا قد أدارت برنامجًا نوويًا واسع النطاق غير مُعلن عنه في عهد الأسد، شمل مفاعلًا نوويًا بنته كوريا الشمالية في محافظة دير الزور الشرقية.

بعد الإطاحة بالأسد، وافقت الحكومة الجديدة على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى مواقع يُشتبه في أنها كانت مواقع نووية.

خلال زيارة إلى سوريا في أغسطس أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "بنية التبريد التي تم الكشف عنها مؤخرًا تتطابق مع بنية مفاعل نووي" كما زار جروسي وفريق من كبار المفتشين موقعًا لم يُعلن عنه سابقًا في البلاد.

اضطر المفتشون إلى هدم الجدران للعثور على مواد مخفية وأبلغت سوريا الوكالة بوجود الموقع في رسالة بتاريخ 17 يوليو، ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التعاون مع السلطات السورية في تفتيش الموقع والتحقق منه، ومن أي مواد نووية يُحتمل العثور عليها".

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السري الذي عُمِّم على الدول الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي، والذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، أن هذا الموقع الجديد يحتوي على "معدن اليورانيوم الطبيعي على شكل قضبان وقود مغلفة". 

وقد تحققت الوكالة من هذه المواد وأكدت "وجود حوالي 73 طنًا من معدن اليورانيوم الطبيعي".

وقال جروسي إنه عندما زار المفتشون الموقع في أغسطس، اضطروا إلى "هدم الجدران" والمرور عبر "ممرات ضيقة وصعبة للغاية" للوصول إلى المواد النووية التي كانت مخبأة. 

وأضاف أن الموقع كان مليئًا "بالصناديق المتناثرة في كل مكان".

وأوضح جروسي أن "الأمر المهم هو أن هذه المواد تخضع الآن لضمانات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا أن مفتشي الوكالة تمكنوا من تركيب كاميرات في الموقع.

ردا على سؤال حول ما إذا كانت المواد النووية ستبقى في سوريا أم ستُزال، قال جروسي إن "هذا أمر سيتعين على الحكومة السورية البت فيه". 

وأضاف: "لا نطلب منهم فعل هذا أو ذاك. المهم بالنسبة لنا هو أن نعرف مكان هذه المادة في كل لحظة، حتى آخر جرام منها".

وقال لوجان مينتز، مدير أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي بواشنطن، إن معدن اليورانيوم الطبيعي غير قابل للاستخدام المباشر في صنع سلاح نووي، لكن يمكن "تحويله إلى برنامج أسلحة سري يُجري عليه مزيدًا من المعالجة ليتحول إلى بلوتونيوم يُستخدم في صنع سلاح نووي".

قالت إنه بمجرد التأكد من سلامة نقل المواد، يمكن نقلها في حاويات معتمدة إلى دولة ثالثة قادرة على تحويلها بأمان إلى شكل أكثر استقرارًا كيميائيًا وأكثر استخدامًا، لاستخدامها المحتمل في محطات الطاقة النووية.

وأضافت: "كما هو الحال مع أي عملية نقل للمواد النووية، تتطلب هذه العملية إجراءات أمنية مشددة لحمايتها من السرقة أو التخريب".

جروسي يكشف سر خطير سر خطير نظام الأسد صنع أسلحة نووية تفاصيل صادمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حكومة الأسد

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