الكرملين: بوتين وترامب بحثا عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الصيني شي جين بيغ

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعهما بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة مرتقبة في نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين وترامب قد ناقشا خلال مكالمتهما الهاتفية الثلاثاء فكرة عقد اجتماع ثلاثي في مدينة شنتشن الصينية، إن ذلك حدث "بلا شك".

وأضاف بيسكوف أن هذا الاحتمال "سبق أن طُرح"، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي يضم روسيا والصين والولايات المتحدة إلى جانب دول عدة، ويعد من أبرز أطر التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت روسيا إلى أن بوتين سيشارك في قمة أبيك، فيما لم يعلن البيت الأبيض حتى الآن ما إذا كان ترامب سيحضر القمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه روسيا لضغوط أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين.

وكان مبعوثان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زارا موسكو وكييف الأسبوع الماضي، غير أنهما لم يعلنا تحقيق أي اختراق ملموس على طريق إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعود تأسيس منتدى أبيك الحكومي الدولي إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويشكل أحد أطر التعاون الاقتصادي الرئيسية التي تجمع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.