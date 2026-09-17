في رابع جولات محافظة القليوبية.. وفد «مستقبل وطن» يوفر احتياجات المستشفى الجامعي

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، جولاتها بمحافظة القليوبية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، والتي تشمل تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة بمختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

وفي رابع جولاتها، تفقد وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، المستشفى الجامعي ببنها، لتقديم كافة المستلزمات الطبية والأدوية، واحتياجات المستشفى بقيمة بلغت ٢ مليون جنية، من قبل الحزب.

وقام وفد الأمانة المركزية ، خلال جولته تفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على أحوال المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، على حرص الحزب على التواجد الميداني والعمل المستمر لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الخدمية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

وانطلقت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، في جولات لزيارة مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتنظيم قوافل طبية، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز 1500 عروسة على مستوى المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

وتتضمن الحزمة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة في مختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم القيادة السياسية، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.