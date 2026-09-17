قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في رابع جولات محافظة القليوبية.. وفد «مستقبل وطن» يوفر احتياجات المستشفى الجامعي

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
عبد الرحمن سرحان

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، جولاتها بمحافظة القليوبية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، والتي تشمل تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة بمختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

وفي رابع جولاتها، تفقد وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، المستشفى الجامعي ببنها، لتقديم كافة المستلزمات الطبية والأدوية، واحتياجات المستشفى بقيمة بلغت ٢ مليون جنية، من قبل الحزب.

وقام وفد الأمانة المركزية ، خلال جولته تفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على أحوال المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، على حرص الحزب على التواجد الميداني والعمل المستمر لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الخدمية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

وانطلقت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، في جولات لزيارة مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتنظيم قوافل طبية، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز 1500 عروسة على مستوى المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

وتتضمن الحزمة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة في مختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم القيادة السياسية، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

حزب مستقبل وط محافظة القليوبية النائب أحمد عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

أحمد العوضي ويارا السكري

قبل التلميح بارتباطهما.. يارا السكري: أحمد العوضي إيده تقيلة

بعد 17 سنة من «تغيب تاني».. محمد الكيلاني يعيد ذكريات الكليب مع إلهام وجدي والجمهور يطالب بعمل جديد

بعد 17 سنة من تغيب تاني.. محمد الكيلاني يعيد ذكريات الكليب مع إلهام وجدي

محمد امام

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده وسط جمهوره: «خليتوا اليوم ده مميز»

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد