استدعاء 182 سيارة تسلا موديل 3 لهذا السبب ؟

كشفت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 182 سيارة من طرازات تسلا موديل 3 من موديل عام 2024 إلى عام 2026، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خلل في معايرة تفعيل الوسادة الهوائية الجانبية الداخلية FSAB.

استدعاء 182 سيارة تسلا موديل 3

- سبب استدعاء سيارات تسلا :

وجاء استدعاء طرازات تسلا موديل 3 من موديل عام 2024 إلى عام 2026، بسبب وجود خلل في معايرة تفعيل الوسادة الهوائية الجانبية الداخلية، وهذا العطل قد يمنعها من العمل بالشكل المطلوب عند وقوع تصادم جانبي، مما يزيد من احتمالية تعرض الركاب للإصابة.

استدعاء 182 سيارة تسلا موديل 3

- الطرازات المشمولة بالاستدعاء :

وسيتم استدعاء تسلا موديل 3 بريميوم (LHD) المنتجة بين عامي 2024 و 2026 .

- كيفية اصلاح العطل :

سيتم تثبيت التحديث البرمجي اللازم عن بعد بـ سيارات تسلا موديل 3 دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة، ولكن يجب التواصل مع مركز استدعاء المنتجات المعيبة للتحقق من رقم الهيكل .

استدعاء 182 سيارة تسلا موديل 3

- تاريخ شركة تسلا في صناعة السيارات :

قاد ماسك أول جولة تمويلية بقيمة تجاوزت 30 مليون دولار ليصبح رئيس مجلس الإدارة، ولعب دور محوري في توجيه الشركة نحو الريادة، وفي عام 2008 أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل للشركة بمدى تجاوز 394 كم للشحنة الواحدة وأداء متميز.

استدعاء 182 سيارة تسلا موديل 3

وبعدها أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة بعد مغادرة المؤسسين الأوائل إيبرهارد وتاربينينج، وتحولت تسلا إلى الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع السيارات الكهربائية بقيمة سوقية هائلة ومبيعات بالملايين سنوياً، مع توسيع أعمالها لتشمل تخزين الطاقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي .