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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء نويبع .. تداول 4300 طن بضائع و204 شاحنات ضمن حركة موانئ البحر الأحمر

ميناء نويبع
ميناء نويبع
أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 4300 طن بضائع و204 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أن موانئ الهيئة شهدت تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و657 شاحنة و123 سيارة بموانئ الهيئة، خلال حركة وصول وسفر 11 سفينة، فيما شهدت حركة التداول وصول 6 سفن على متنها 5 آلاف طن بضائع و374 شاحنة و97 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات مغادرة 5 سفن على متنها 59 ألف طن بضائع و283 شاحنة و26 سيارة.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 7960 راكبًا بموانيها، في إطار حركة التداول وانتظام حركة الملاحة البحرية بالموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع رحلات مكوكية

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