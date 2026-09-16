دروجبا : طريقة «عموتة» تصلح للدرجة الثانية .. وأبناء الأهلي أحق بالفرصة

طالب أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي السابق، بمنح الفرصة للمدربين من أبناء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رحيل حسين عموتة وتغيير الجهاز الفني لا يمثل أزمة.

وأوضح دروجبا، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن رحيل عموتة لن يمثل أزمة ، خاصة مع إمكانية الاعتماد على مدرب محلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد دروجبا أن المدرب المصري حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي على مدار السنوات الماضية، مثل حسام البدري ومحمد يوسف، إلى جانب عماد النحاس، مشددًا على أن أبناء الأهلي يمتلكون الخبرات التي تؤهلهم لتولي المسؤولية الفنية وقيادة الفريق، مشددا أن طريقة عموتة تصلح للدرجة الثانية".