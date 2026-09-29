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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خصم الفراعنة في جوبا.. ماذا نعرف عن منتخب جنوب السودان؟ القصة من البداية إلى مواجهة مصر

منتخب جنوب السودان
منتخب جنوب السودان
محمود أحمد

على استاد جوبا يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفراعنة في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 لكنها في الوقت نفسه تمنح الجمهور المصري فرصة للتعرف بصورة أكبر على أحد أحدث منتخبات القارة السمراء والذي لا يزال يبحث عن تثبيت أقدامه على خريطة كرة القدم الأفريقية.

منتخب جنوب السودان الذي يخوض مباراة اليوم على أرضه وبين جماهيره لا يمتلك تاريخًا طويلًا مقارنة بمعظم منتخبات القارة إذ بدأت قصته مع كرة القدم الدولية بعد انفصال جنوب السودان عن السودان لكنه نجح خلال سنوات قليلة في بناء منتخب يخوض المنافسات القارية والدولية بصورة منتظمة رغم ابتعاده حتى الآن عن الظهور في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ومع اقتراب صافرة البداية تبرز عدة معلومات ومحطات تكشف ملامح منتخب "النجوم الساطعة" وتوضح طبيعة المنافس الذي ينتظر الفراعنة في جوبا.

منتخب حديث.. وقصة بدأت بعد الانفصال

تأسس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم عام 2011 عقب انفصال البلاد عن جمهورية السودان قبل أن يحصل على عضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" عام 2012.

ولم ينتظر المنتخب كثيرًا لخوض أول مباراة في تاريخه حيث ظهر للمرة الأولى أمام أوغندا في العاصمة جوبا يوم 10 يوليو 2012 وانتهت المواجهة بالتعادل 2-2 لتبدأ رحلة منتخب لا يزال يبحث عن أول إنجاز كبير له على المستوى القاري.

ومنذ ذلك التاريخ شارك جنوب السودان في عدد من التصفيات القارية والدولية لكنه لم يتمكن حتى الآن من حجز مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وهو ما يجعل كل نسخة جديدة من التصفيات فرصة أمامه لتحقيق خطوة مختلفة.

جوبا.. ملعب المنتخب وأحد أسرار المواجهة

يخوض منتخب جنوب السودان مبارياته على الملعب الوطني في العاصمة جوبا وهو الملعب الذي يستضيف مواجهة اليوم أمام مصر.

وتبلغ سعة الاستاد نحو 7 آلاف مشجع بينما تمثل أرضيته المصنوعة من العشب الصناعي أحد أبرز العوامل التي تحيط بالمباراة خاصة أن لاعبي المنتخب الجنوب سوداني اعتادوا اللعب عليها والتعامل مع ظروفها.

وهذه النقطة كانت حاضرة بقوة في حسابات المنتخب المصري بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عدم الاعتماد على محمد صلاح ومحمد عبد المنعم في المباراة في ظل المخاوف المتعلقة بمشاركتهما على أرضية النجيل الصناعي.

أين يقف جنوب السودان عالميًا؟

على مستوى التصنيف الدولي يحتل منتخب جنوب السودان المركز الـ169 عالميًا والـ47 أفريقيًا بين 54 منتخبًا برصيد 970.74 نقطة.

ولا يعكس هذا التصنيف فقط حداثة تجربة المنتخب وإنما يكشف أيضًا الفارق الكبير في الخبرات والإنجازات بينه وبين كبار منتخبات القارة.

وكان أفضل مركز وصل إليه جنوب السودان في التصنيف العالمي هو المركز الـ134 في نوفمبر 2015 بينما جاء أسوأ ترتيب له في المركز الـ205 خلال سبتمبر 2013.

أكبر انتصار.. وأقسى الهزائم

يحمل تاريخ منتخب جنوب السودان عددًا محدودًا من الانتصارات الكبيرة وكان أكبر فوز في مشواره عندما تغلب على جيبوتي بنتيجة 6-0 في العاصمة جوبا يوم 28 مارس 2017.

وفي المقابل تعرض المنتخب لأكثر من خسارة ثقيلة أبرزها الهزيمة أمام موزمبيق بخمسة أهداف دون رد في مابوتو يوم 18 مايو 2014 والنتيجة نفسها أمام السنغال في جوبا يوم 10 أكتوبر 2015.

من الأكثر ظهورًا والأكثر تسجيلًا؟

على مدار تاريخ منتخب جنوب السودان يتصدر بيتر شول قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص المنتخب بعدما خاض 46 مباراة دولية منذ عام 2015.

أما على مستوى الهدافين فيتقاسم جيمس موجا وتيتو أوكيلو صدارة قائمة هدافي المنتخب برصيد 6 أهداف لكل لاعب في ظل محدودية الأرقام التهديفية للمنتخب مقارنة بالمنتخبات صاحبة التاريخ الطويل في القارة.

ماذا فعل في تصفيات أمم أفريقيا الماضية؟

لم يتمكن جنوب السودان من التأهل إلى النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية بعدما أنهى مشواره في المركز الأخير بالمجموعة الحادية عشرة برصيد 3 نقاط فقط.

وجاء رصيد المنتخب بعد تحقيق فوز وحيد على الكونغو بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة بينما تصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة وجاءت أوغندا والكونغو في المركزين التاليين.

بداية جديدة في تصفيات 2027

بدأ منتخب جنوب السودان مشواره الحالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بخسارة أمام مالاوي بنتيجة 1-2.

ورغم الهزيمة نجح الفريق في تسجيل هدف خلال المباراة عن طريق جوزيف داتا في الدقيقة 48 قبل أن يحسم المنتخب المالاوي اللقاء لصالحه.

مدرب جديد يقود المشروع

يقود منتخب جنوب السودان حاليًا المدير الفني الكونغولي كريستيان بيمبي الذي تولى المسؤولية في أغسطس الماضي ليبدأ تجربة جديدة مع المنتخب في مرحلة مهمة من مشواره.

ويمتلك بيمبي خبرة سابقة مع منتخبات الكونغو الديمقراطية حيث تولى تدريب المنتخب الأوليمبي خلال فترتين الأولى من مارس 2011 حتى يونيو 2012 والثانية من أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2019 كما تولى تدريب المنتخب الأول خلال الفترة من مارس 2019 حتى مايو 2021.

داتا.. أحد مفاتيح الخطورة

يبرز اسم جوزيف داتا ضمن العناصر التي تستحق المتابعة في صفوف منتخب جنوب السودان.

الجناح الجنوب سوداني كان صاحب هدف فريقه أمام مالاوي في الجولة الأولى كما يمثل أحد الخيارات التي يعتمد عليها المنتخب في الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويمتلك داتا السرعة والقدرة على استغلال المساحات وهو ما قد يجعله أحد العناصر التي تحتاج إلى رقابة خاصة من دفاع المنتخب المصري خصوصًا في حالة تقدم الظهيرين وترك مساحات خلفهما.

كما يبرز حارس المرمى ماجاك ماويث ضمن العناصر المهمة في قائمة أصحاب الأرض في ظل حاجة جنوب السودان إلى تأمين مرماه أمام القوة الهجومية للمنتخب المصري.

مواجهة واحدة جمعت المنتخبين.. ومصر حسمتها بثلاثية

رغم حداثة منتخب جنوب السودان فإن مواجهته مع مصر ليست الأولى في التاريخ والتقى المنتخبان مرة واحدة فقط وكانت في مباراة ودية أقيمت يوم 18 يونيو 2023 ونجح المنتخب المصري خلالها في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف الفراعنة في تلك المباراة مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود حسن تريزيجيه.

لكن مباراة اليوم تختلف تمامًا عن المواجهة الودية السابقة لأنها تأتي في تصفيات رسمية وعلى ملعب جنوب السودان وفي توقيت يبحث خلاله أصحاب الأرض عن تعويض خسارتهم أمام مالاوي بينما يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق فوزه الأول بعد التعادل السلبي مع أنجولا.

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