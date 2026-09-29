خبير عسكري: استهداف إيران للسفن الأمريكية يقود إلى تصعيد غير تقليدي

قال الفريق الركن قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق والخبير العسكري والاستراتيجي، إن التصعيد العسكري حاضر بقوة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وليس من الجانب الأمريكي فقط، مشيرًا إلى المعلومات الأمريكية التي تحدثت عن إصابة 8 جنود أمريكيين في البحر.

وأضاف أن ذلك يعكس امتلاك إيران قدرات فعلية وقوية لاستهداف السفن البحرية بالصواريخ المضادة للسفن، موضحًا أن ما حدث كان تمرينًا من جانب إيران، ومع ذلك وصل وأثر.

وتابع في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إرسال عدد من الصواريخ بالتزامن مع عشرات الطائرات المُسيّرة التي تستنزف الدفاع الجوي لأي قطعة بحرية قد يؤدي إلى إغراقها أو إلحاق إصابات مباشرة بها.

وأردف، أن هذا الأمر لن يكون سهلًا على الجانب الأمريكي، وأنه سيقود بالتأكيد إلى تصعيد غير تقليدي، لأن الولايات المتحدة لن تتقبل أن تتمكن إيران من إغراق سفنها أو إحداث إصابات كبيرة بين أفرادها، مؤكدًا، أن التصعيد العسكري موجود وبقوة، وأن إيران تبدو في حالة مبادرة بهذا الاتجاه.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن التضييق الاقتصادي والحصار الكبير وعدم تصدير النفط تمثل عوامل مؤثرة وضاغطة جدًا على إيران، موضحًا أن البديل يتمثل في تحريك الملف العسكري، وأن الخيار العسكري أصبح مفضلًا لدى إيران أكثر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وواصل، أن ترامب لا يزال يتحرك في دائرة الإعلام الانتخابي والسياسي والاستعراضي، بينما لا يزال الطرفان أمام أفق مسدود للوصول إلى اتفاق مناسب، مؤكدًا أن إيران ليست في وارد التنازل، وأن أمريكا ليست في وارد قبول أي تنازلات.