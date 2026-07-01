أسرار الحضارات الغارقة في محاضرة مرتقبة بقصر الأمير طاز

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة علمية وتوعوية استثنائية تسلط الضوء على عالم البحار والأسرار الدفينة تحت أعماق المياه، وتحمل عنوان: «الآثار المغمورة بالمياه .. أسرار حضارة غارقة»، وذلك في إطار برامجها الثقافية المستمرة لنشر الوعي الأثري وتعريف الجمهور بروافد التراث المصري والعالمي الفريدة.

رحلة معرفية وتاريخية شيقة

ويلقي المحاضرة الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، والذي يصحب الحضور في رحلة معرفية وتاريخية شيقة في أعماق البحار، مستعرضاً طيفاً من المحاور الاستراتيجية والعلمية الهامة.

وتبدأ المحاضرة بتقديم مقدمة شاملة عن تخصص الآثار المغمورة بالمياه، ونشأة هذا العلم الدقيق، مع تصويب المفاهيم المغلوطة والمرتبطة به لدى الكثيرين. كما تأخذ المحاضرة الحضور في جولة سريعة وموجزة للتعرف على أهم مواقع الآثار المغمورة بالمياه حول العالم، قبل الانتقال إلى الشأن المحلي لاستعراض بدايات الكشف عن الآثار المغمورة بالمياه في مصر، وأبرز المواقع المكتشفة التي تذخر بها السواحل المصرية وتعد شواهد على حقب تاريخية متعاقبة.

وتختتم المحاضرة بمسح تحليلي للجهود المؤسسية الحثيثة والمستمرة للدولة المصرية في مجال الكشف عن الآثار المغمورة بالمياه، والآليات الحديثة المتبعة للحفاظ عليها وصونها كجزء لا يتجزأ من الإرث الحضاري الإنساني.

ومن المقرر إقامة المحاضرة في مقر مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً (8:00 {PM})، علماً بأن الدعوة عامة والحضور مجاني لجميع الأثريين، والباحثين، والإعلاميين، وعشاق التاريخ والتراث الحضاري.